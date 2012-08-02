Доходы бюджета Украины в январе-июле выросли на 10,5%

По оперативным данным, за январь-июль 2012 года в общий и специальный фонды Государственного бюджета Украины поступило 186,5 млрд грн (с учетом собственных поступлений бюджетных учреждений и субвенций из местного бюджета), что на 17,7 млрд грн, или на 10,5% больше, чем за соответствующий период 2011 года.

Об этом говорится в сообщении Государственной казначейской службы Украины.

По данным Госказначейства, в общий фонд госбюджета в январе-июле 2012 года поступило 160,2 млрд грн, что на 17,3 млрд грн, или на 12,1% больше, чем за аналогичный период 2011 года.

В специальный фонд госбюджета за январь-июль 2012 г. поступило 26,3 млрд грн (с учетом собственных поступлений бюджетных учреждений и субвенций из местного бюджета).

Также указывается, что за семь месяцев 2012 года возмещено налога на добавленную стоимость (НДС) на сумму 26,9 млрд грн, в том числе в автоматическом режиме - на сумму 14,5 млрд грн.

Справка УНИАН. Согласно Закону «О Государственном бюджете Украины на 2012 год» (с поправками), доходы бюджета планируются на уровне 366,621 млрд грн, в т.ч. доходы общего фонда - 317,408 млрд грн, расходы - 391,810 млрд грн, в частности расходы общего фонда - 342,005 млрд грн.

Предельный уровень дефицита госбюджета на 2012 год запланирован на уровне 25,130 млрд грн.

Бюджет рассчитан исходя из правительственного прогноза роста ВВП по итогам 2012 года на уровне 3,9%, прогноза номинального ВВП - 1,5 трлн грн, инфляции - на уровне 7,9%, курса гривни - 8 грн за один доллар.

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