Порошенко выступает за скорейшую ликвидацию торговых ограничений с Россией

Министр экономического развития и торговли Украины Петр Порошенко считает необходимым в кратчайшие сроки разработать и начать реализацию плана по либерализации и последующей полной ликвидации торговых ограничений с Россией, применив принцип «нулевого варианта».

Как сообщили в пресс-службе Минэкономразвития, об этом шла речь во время встречи в Москве с министром экономического развития РФ Андреем Белоусовым и министром промышленности и торговли РФ Денисом Мантуровым.

Стороны, сообщают в Минэкономразвития, констатировали, что расширение торгово-экономического сотрудничества, реализация ряда проектов в энергетической, металлургической, машиностроительной, научно-технической и гуманитарных сферах будет способствовать росту товарооборота и взаимовыгодному сотрудничеству между государствами.

Во время встреч были достигнуты договоренности о принятии в ближайшее время мер по либерализации весомых позиций экспорта. В частности, на выполнение достигнутых договоренностей, 2 августа правительство Российской Федерации уже рассмотрело вопрос о предоставлении Украине квоты на поставку труб на российский рынок во втором полугодии 2012 года.

П.Порошенко убежден, что принятие указанного решения позволит восстановить работу трубной отрасли Украины, сохранить рабочие места и создать условия для возрождения рынков сбыта для отечественных металлургов. «Одним из главных рынков сбыта украинской продукции является Российская Федерация. Именно поэтому мы будем целенаправленно и эффективно работать в этом направлении для сохранения и развития деятельности целых отраслей, которые создают благосостояние десяткам тысяч граждан Украины и обеспечивают развитие экономики Украины», - подчеркнул он.

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