Минфин в августе не будет размещать индексированные и валютные ОВГЗ

Министерство финансов Украины в августе не намерено размещать индексированные и номинированные в иностранной валюте облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ), а будет предлагать рынку исключительно гривневые бумаги со сроком обращения 5 и 7 лет.

Об этом говорится в Графике размещения ОВГЗ на август 2012 года, обнародованном на сайте министерства. Как свидетельствуют предыдущие месяцы, в график могут вноситься изменения. Так, за июль т.г. он изменялся трижды, за июнь — дважды, и т.д.

Намерения приостановить продажу валютных ОВГЗ обнародованы после того, как Минфину удалось удовлетворить потребность в валютных ресурсах за счет размещения 18 июля 2012 года еврооблигаций на 2 млрд долл.

Министерство также заявляло о планах начать с осени т.г. выпуск для населения казначейских обязательств, номинированных в иностранной валюте.

По данным Государственной казначейской службы, от продажи правительственных бумаг в январе-июле в бюджет удалось привлечь 65,475 млрд грн, в т.ч. за счет продажи ОВГЗ — 49,489 млрд грн, еврооблигаций — 15,986 млрд грн.

На погашение госдолга за указанный период было направлено по внутренним обязательствам — 19,091 млрд грн, по внешним — 13,749 млрд грн, а на расходы по обслуживанию — 8,816 млрд грн и 3,724 млрд грн соответственно.