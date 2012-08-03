Кризис еврозоны несет серьезные риски для мировой экономики - МВФ

Международный валютный фонд (МВФ) предупредил о серьезных последствиях углубляющегося кризиса в еврозоне для мировой экономики, порекомендовав Евросоюзу урезать бюджетные расходы и принять меры по бюджетной интеграции.

В обнародованном на сайте МВФ докладе о траснграничном влиянии пяти системных мировых экономик (еврозона, США, Япония, Великобритания, Китай – «Spillover Report») фонд говорит о высоких рисках снижения объемов мирового производства вследствие кризиса еврозоны.

При этом МВФ отмечает, что глобальная экономика пока лишь незначительно пострадала от кризиса в Европе.

В случае ухудшения ситуации на рынке ценных бумаг и снижения темпов экономического развития в еврозоне, специалисты МВФ допускают возможность сокращения ее валового внутреннего продукта на 5% за ближайшие два года.

При этом американская экономика может сократиться на 2%, а японская – на 1%.

В случае углубления кризиса фонд прогнозирует резкий скачок доходностей гособлигаций и корпоративных бондов во всех странах еврозоны, а также сокращение потребительского спроса на фоне ослабления доверия.

Согласно докладу, проблемы финансового рынка еврозоны в первую очередь ударят по странам Центральной, Восточной и Юго-Восточной Европы.

Выходом из кризисной ситуации МВФ называет банковский союз, бюджетную интеграцию, поэтапное сокращение бюджетных расходов, а также кредитное стимулирование.

Доклад не упоминает экономику Украины.

Как сообщал УНИАН, в апреле МВФ ухудшил прогноз роста валового внутреннего продукта Украины до 3% с 4,8%. В 2013 году рост украинского ВВП ожидается на уровне 3,5%. Инфляция в 2012 году ожидается на уровне 7,9%, а в 2013 году - 5,9%.

В прошлом месяце МВФ снизил прогноз роста мировой экономики в 2012 году до 3,5% с предыдущей оценки в 3,6%, а в 2013 году – до 3,9% с 4,1% в связи с продолжающимся долговым кризисом в Европе и охлаждением экономик Китая и Индии.