ГНСУ в январе-июле увеличила поступления в сводный бюджет до 161 млрд грн

Государственная налоговая служба Украины (ГНСУ) в январе-июле 2012 года направила в сводный бюджет 161,1 млрд грн налогов и сборов, контролируемых ведомством, что на 9%, или на 13,3 млрд грн, больше по сравнению с аналогичным периодом 2011 года.

Об этом сообщает пресс-служба ГНСУ.

В частности, за 7 месяцев в общий фонд государственного бюджета поступило 113,1 млрд грн — на 5,5%, или на 5,9 млрд грн, больше, чем в январе-июле 2011 года. Поступления в местные бюджеты возросли на 18,2%, или на 7,4 млрд грн, по сравнению с 7 месяцами 2011 года - до 48 млрд грн.

В частности, в январе-июле 2012 года на 4% - до 1,1 млрд грн возросли поступления налога на прибыль при уменьшении ставки налога с 25% до 21%.

При внедрении нулевой ставки НДС для операций по импорту природного газа объемы уплаты НДС возросли на 1,3%, или на 587,6 млн грн. Без указанного изменения прирост составил 24,6%.

Возмещение НДС за январь-июль 2012 года возросло на 6%, или на 1,5 млрд грн, по сравнению с январем-июлем 2011 года — до 26,9 млрд грн.