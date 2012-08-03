В Украине за 7 месяцев зафиксирована нулевая инфляция

В Украине за январь-июль 2012 года зафиксирована нулевая инфляция.

Об этом заявил премьер-министр Украины Николай Азаров в интервью центральным телеканалам страны, которое транслирует Первый национальный телеканал.

«В этом году она (инфляция – УНИАН) на сегодняшний день пока нулевая», - сказал он.

Напомним, что официально данные по инфляции в июле и с начала года Госстат дает не позднее 6 августа.

Как сообщал УНИАН, в Украине в июне 2012 года по сравнению с маем потребительские цены снизились на 0,3%, против июня 2011 года - на 1,2%

Инфляция в январе-июне 2012 года против соответствующего периода 2011 года составила 1,2%, с начала 2012 г. (июнь 2012 года к декабрю 2011 года) - 0,1%.

Справка УНИАН. Государственный бюджет Украины на 2012 год рассчитан исходя из правительственного прогноза инфляции в 7,9%.

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Экономика Украины за 2 года выросла на 12,5% и почти вернулась на докризисный уровень - Азаров

Экономика Украины за 2 последних года после серьезного падения в 2009 году выросла на 12,5% и почти вернулась на докризисный уровень, заявил премьер-министр Украины Николай Азаров.

Как передает корреспондент УНИАН, Н.Азаров отметил, что рост экономики происходил на фоне продолжающегося финансово-экономичесмкого кризиса и ослабления ситуации в еврозоне.

«В 2009 году, мы все помним, был спад производства, дефицит бюджета и т. д. За эти два года экономика выросла на 12,5% и почти вернулась на докризисный уровень. Значит правительству удалось стабилизировать ситуацию, удалось вывести страну на развитие в непростых условиях, когда везде в мире продолжался финансово-экономический кризис, и мы знаем, какая сейчас ситуация в Европейском Союзе происходит».