Экономика Украины за два года выросла на 12,5% - Азаров

Экономика Украины за 2 последних года после серьезного падения в 2009 году выросла на 12,5% и почти вернулась на докризисный уровень, заявил премьер-министр Украины Николай Азаров в интервью центральным телеканалам страны, которое транслирует Первый национальный телеканал.

Как передает корреспондент УНИАН, Н.Азаров отметил, что рост экономики происходил на фоне продолжающегося финансово-экономичесмкого кризиса и ослабления ситуации в еврозоне.

«В 2009 году, мы все помним, был спад производства, дефицит бюджета и т. д. За эти два года экономика выросла на 12,5% и почти вернулась на докризисный уровень. Значит правительству удалось стабилизировать ситуацию, удалось вывести страну на развитие в непростых условиях, когда везде в мире продолжался финансово-экономический кризис, и мы знаем, какая сейчас ситуация в Европейском Союзе происходит».