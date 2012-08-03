Товарооборот между Украиной и Беларусью вырос до 3,6 млрд долл.

Минск. Товарооборот между Украиной и Беларусью в январе-июне 2012 года вырос в 1,4 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 3,63 млрд долл.

Об этом УНИАН сообщил пресс-секретарь посольства Украины в Беларуси Алексей Емельяненко.

«Экспорт в Беларусь украинской продукции составил 977,3 млн долл., импорт белорусской продукции в Украину за шесть месяцев 2012 года составил 2,652 млрд долл. при отрицательном сальдо для нашей страны в 1,675 млрд долл.», - отметил А. Емельяненко.

Как сообщал УНИАН, в 2011 году товарооборот между странами достиг рекордных показателей в 6 млрд долл., превысив докризисный пятимиллиардный показатель 2008 года.

Справка УНИАН. Украина традиционно поставляет в Беларусь металлопродукцию, изделия из черных металлов, электроэнергию, жмыхи, масло подсолнечное, кукурузу, вагоны.

Основными товарными группами по импорту в Украину белорусской продукции за последние годы в основном являются нефтепродукты, а также сельскохозяйственная техника, грузовые автомобили, шины, холодильники, автобусы.

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