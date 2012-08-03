Премьер рассказал, как надо реагировать на действия России в рамках ЗСТ и ВТО

Украина прибегнет к соответствующим действиям в рамках договора о зоне свободной торговли (ЗСТ) СНГ и норм ВТО в случае, если Россия будет заключать внешнеторговые договоры, которые могут нанести ущерб экономике Украины.

Об этом заявил премьер-министр Украины Николай Азаров в интервью центральным телеканалам страны, которое транслирует в пятницу, 3 августа, Первый национальный телеканал.

Н.Азаров отметил, что рост экономики происходил на фоне продолжающегося финансово-экономического кризиса и ослабления ситуации в еврозоне.

«Если, например, Россия какое-то соглашение подпишет, которое создаст угрозы для нашей экономики, мы что, будем смотреть на это? Совершенно ясно, что мы проведем консультации с Россией, предупредим их, скажем, что: ребята, вы, так сказать, действуйте в рамках нашего условия, в рамках тех условий, о которых мы с вами договаривались. А если вы не выполните, мы будем вынуждены вести какие-то действия», - сказал Н.Азаров. При этом он отметил, что соответствующие консультации и действия, в случае если участники договора ЗСТ СНГ планируют вводить свободную торговлю с третьими сторонами, определены как самим договором, так и правилами ВТО.

При этом Н.Азаров подчеркнул, что не видит ничего страшного в существовании приложения №6 к договору.

«Это обычное явление. Записано это было или не записано. Если у одной из сторон, которая подписала многосторонний договор, появляются новые взаимоотношения с новыми торговыми партнерами, которые создают торговые режимы, невыгодные для стран СНГ, то, естественно, проводятся консультации. И как раз этот раздел (приложение №6 - УНИАН) о проведении консультаций - в предостережение принятия односторонних решений», - сказал Н.Азаров.

Он отметил, что в любом случае Украина при подготовке торговых соглашений с третьими сторонами будет проводить консультации с участниками договора ЗСТ СНГ.

«Записали бы мы это, не записали бы, все равно страны так и действовали бы. Это правило ВТО. Ничего нового это (приложение №6) не содержит», - сказал Н.Азаров.

Справка УНИАН. 18 октября 2011 года в Санкт-Петербурге премьер-министры стран СНГ подписали договор о создании зоны свободной торговли. Документ подписали главы правительств России, Украины, Беларуси, Казахстана, Армении, Таджикистана, Молдовы и Киргизии. Договор не подписали Азербайджан, Туркменистан и Узбекистан. В то же время было заявлено, что эти страны планируют присоединиться к нему.

Украина имела замечания к Договору о зоне свободной торговли с СНГ, которые заключались в неравенстве условий, касающихся введения торговых ограничений странами Таможенного союза и другими членами Содружества. Неравные условия определены дополнением № 6 к документу.

24 июля Президент Украины Виктор Янукович внес в Верховную Раду проект закона “О ратификации Договора о зоне свободной торговли” в рамках СНГ.

30 июля Верховная Рада ратифицировала договор о зоне свободной торговли в рамках СНГ.