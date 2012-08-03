Межбанк пятницы: закрытие торгов - 8,1100/8,1140 грн/долл.

В пятницу, 3 августа, на украинском межбанковском рынке цены на американскую валюту продолжали оставаться стабильными.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», торги по доллару США открылись следующими котировками – 8,1115/8,1175, к 12:00 цены снизились до 8,1090/8,1120. К закрытию торгов ценовые уровни поднялись до 8,1100/8,1140.

Рублевый рынок открылся котировками 0,2494/98, к 12:00 цены поднялись до 0,2496/0,2500. К закрытию цены достигли уровня 0,2502/06. В России курс доллар-рубль понизился, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов остался 32.2825 (-0.0950).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар в пятницу стартовали с уровня 1,2192/94, а к 15:00 выросли до 1,2268/70.

Рынок евро-гривня открылся следующими индикативными котировками – 9,8920/9,9010, к 12:00 цены ушли вверх 9,8990/9,9070. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH достигли дневного максимума 9,9565/9,9650.