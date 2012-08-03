Янукович одобрил осуществление эмиссии казначейских обязательств в валюте

Президент Украины Виктор Янукович подписал Закон № 5034-VI «О внесении изменений в статью 11 Закона Украины «О ценных бумагах и фондовом рынке» относительно казначейских обязательств».

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Как сообщал УНИАН, 4 июля Верховная Рада Украины приняла Закон «О внесении изменений в статью 11 Закона Украины «О ценных бумагах и фондовом рынке» относительно казначейских обязательств».

Законом предусмотрено, что номинальная стоимость казначейских обязательств Украины может быть определена в национальной или иностранной валюте.

Продажа, выплата денежного дохода и погашение казначейских обязательств Украины осуществляется в национальной или иностранной валюте в соответствии с условиями их размещения.

Закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования.