В Днепропетровской области задержан налоговик-взяточник

Работники Управления по борьбе с организованной преступностью задержали руководителя межрайонной налоговой милиции Государственной налоговой службы в Днепропетровской области.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ГУБОП МВД Украины, капитан налоговой милиции, заняв должность исполняющего обязанности начальника сектора, «решил не упустить своего шанса».

За непроведение проверки компьютерных клубов должностное лицо получило от администратора компьютерного зала 4,1 тыс. грн.

Денежные средства по указанию налоговика были переведены на расчетный счет, специально открытый в одном из банков.

Уже через месяц налоговик опять начал требовать взятки. После перечисления денежных средств в размере 8 тыс. грн на тот же расчетный счет, злоумышленник был задержан в своем служебном кабинете.

При этом в пресс-службе отметили, что во время проведения с налоговиком следственных действий его брат пытался "помочь" правонарушителю и похитить вещественные доказательства, которые находились в автомобиле задержанного. «Разбив стекло автомобиля, молодой человек схватил доказательства и пытался скрыться с места происшествия, однако своевременно был замечен работниками УБОПа», - отмечается в сообщении.

В отношении налоговика возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 (получение взятки) Уголовного кодекса Украины, которое карается лишениям свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет и с конфискацией имущества.