Национальный банк Украины (НБУ) намерен расширить ассортимент инвестиционных монет.

Об этом сообщается на сайте регулятора со ссылкой на директора генерального департамента регулирования денежного обращения Нацбанка Виктора Нестеренко.

"В ближайшее время будут введены в обращение еще два типоразмера инвестиционных монет - в 1/2 и 1/10 унции", - сказал В.Нестеренко.

Монеты выпускаются открытыми (нефиксированными) тиражами.

Напомним, что украинские инвестиционные монеты изготовлены из золота и серебра высшей пробы - 999,9, и на сегодняшний день Национальный банк Украины выпустил инвестиционные монеты "Архистратиг Михаил" из золота номиналом 20 гривень (1 унция) и 5 гривень (1/4 унции) и с серебра номиналом 1 гривня (1 унция).