«Энергоатом» возьмет в «Укргазбанке» 70 млн грн кредита

Госпредприятие «НАЭК «Энергоатом», являющееся оператором всех действующих атомных станций Украины, намерено привлечь в «Укргазбанке» кредит на сумму 70 млн грн.

Об этом говорится в сообщении, размещенном на веб-портале государственных закупок.

Согласно сообщению, кредит будет привлечен сроком на один год под 19% годовых. Кредитный договор стороны планируют подписать до 30 августа.

В раскрытой тендерной документации также сказано, что в торгах принимал участие государственный «Укрэксимбанк» с предложением выдать кредит под 23% годовых.

Как сообщал УНИАН, в июле «Энергоатом» привлек кредит у «ВТБ Банка» на сумму 30 млн долл.

Справка УНИАН. ГП «НАЭК «Энергоатом» – крупнейший производитель электроэнергии в Украине с долей совокупного производства свыше 50% в общем объеме производства электроэнергии Украины.

В 2011 году «Энергоатом» увеличил чистую прибыль в 2,9 раза - до 2,38 млрд грн.

Компания объединяет четыре действующие украинские атомные электростанции с 15 энергоблоками, а также Ташлыкскую ГАЭС и Александровскую ГЭС суммарной установленной мощностью 14 139,5 МВт.

АБ «Укргазбанк» - государственный коммерческий банк Украины, является одним из национализированных банков вследствие финансово-экономического кризиса 2008-2009 годов.