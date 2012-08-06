Кабмин учредил премию за разработку и внедрение инновационных технологий

Кабинет министров Украины учредил премию за разработку и внедрение инновационных технологий.

Как сообщает Правительственный портал, это предусмотрено постановлением №701 от 1 августа 2012 года.

Размер премии будет определяться ежегодно Кабмином.

Ко Дню науки на конкурсных началах правительство будет присуждать пять таких премий.

На соискание премии могут выдвигаться работы по разработке и внедрению инновационных технологий, результатом которых является реализованные инновационные проекты.

Объявление о проведении конкурса на соискание премии и условия его проведения Госинформнауки будет обнародовать ежегодно до 1 июня в средствах массовой информации и на официальном веб-сайте.

Предприятия, учреждения и организации подают ежегодно до 1 августа года, в котором объявлен конкурс, министерствам, другим центральным органам исполнительной власти, Национальной академии наук, Национальной академии медицинских наук, Национальной академии аграрных наук ходатайства о присуждении премии.