Межбанк открылся снижением котировок

В понедельник, 6 августа, на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись понижением котировок – 8,1085/8,1155 грн/долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», цены на российскую валюту поднялись – 0,2536/0,2540, котировки по евро-гривне ушли вверх – 10,0180/10,295.

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар выросли – 1,2361/1,2363 (пятница — 1,2192/1,2194).

В пятницу, 3 августа, Нацбанк на рынок не выходил.