Эксперт: на этой неделе евро может продолжить падение до годовых минимумов

Текущую неделю, 6-10 августа, пара EUR/USD имеет все шансы провести достаточно спокойно, т.к. не запланирован выход значимой макроэкономической статистики. Но, по мнению аналитиков FOREX CLUB в Украине, в свете усилившихся после 31 июля позиций американского доллара, а также при отсутствии широко ожидавшихся по итогам заседания ЕЦБ заявлений об интервенциях на рынках облигаций правительств Испании и Италии, евровалюта может продолжить снижение в район годовых минимумов 1,2040.

Как отмечают аналитики, британский фунт продолжит кореллировать с евро и в случае возобновления нисходящего тренда в паре EUR/USD целью движения для него станет 1,5390.

Японская иена приостановила свое движение в сторону 76,00 против доллара по мере того как участники опасаются интервенций со стороны Банка Японии. На текущей неделе регулятор огласит итоги очередного заседания, однако, каких-либо знаковых заявлений тут ожидать не стоит. На данных уровнях пара USD/JPY обладает определенным интересом для открытия долгосрочных длинных позиций со стопами ниже годовых минимумов.