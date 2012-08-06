В октябре во Львове состоится международный экономический форум
11:47, 06 августа 2012Финансы
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12 октября во Львове состоится Международный экономический форум «Стратегии. Инвестиции. Сотрудничество».
Как сообщили УНИАН в пресс-службе Львовской облгосадминистрации, форум пройдет в пресс-центре стадиона «Арена Львов».
Нынешний форум, как отмечено в сообщении, даст возможность встретиться с членами правительств восточноевропейских государств, политиками и финансистами, экспертами и лидерами международного бизнеса.
«Среди основных задач форума – обсуждение вопросов современной экономической политики и перспектив трансграничного сотрудничества в Восточной Европе», – говорится в сообщении.
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