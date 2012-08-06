В октябре во Львове состоится международный экономический форум

12 октября во Львове состоится Международный экономический форум «Стратегии. Инвестиции. Сотрудничество».

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Львовской облгосадминистрации, форум пройдет в пресс-центре стадиона «Арена Львов».

Нынешний форум, как отмечено в сообщении, даст возможность встретиться с членами правительств восточноевропейских государств, политиками и финансистами, экспертами и лидерами международного бизнеса.

«Среди основных задач форума – обсуждение вопросов современной экономической политики и перспектив трансграничного сотрудничества в Восточной Европе», – говорится в сообщении.