Золотовалютные резервы НБУ за июль выросли до 30,08 млрд долл.

Международные валютные резервы Национального банка Украины (НБУ) в июле увеличились на 2,6% - до 30,079 млрд долл.

"По состоянию на 1 августа 2012 года объем золотовалютных резервов составил 30,079 млрд долл. в эквиваленте, то есть за месяц резервы выросли на 761 млн долл. США", - говорится в сообщении директора департамента НБУ по управлению валютным резервом и осуществлению операций на открытом рынке Александра Дубихвиста, обнародованном на сайте регулятора.

Рост золотовалютных резервов произошел преимущественно за счет поступления средств на счета правительства Украины от размещения пятилетних еврооблигаций объемом 2 млрд долл.

По словам А.Дубихвоста, общее сальдо интервенций за июль составляет «минус» 1,235 млрд долл., в том числе за счет продажи валюты НАК "Нафтогаз Украины" для выполнения расчетов перед ОАО "Газпром" за поставленный российский газ. Национальный банк в течение июля т.г. осуществлял на межбанковском валютном рынке операции как по покупке, так и по продаже валюты.

По данным регулятора, за январь-июль т.г. резервы сократились на 5,4%, или на 1,716 млрд долл. (с 31,795 млрд долл.).

Как сообщал УНИАН, в 2011 году золотовалютные резервы НБУ уменьшились на 8% - до 31,795 млрд долл.