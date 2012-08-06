Центр сертификации в июле выдал электронных ключей в 3,5 раза больше июня - ГНСУ

Центр сертификации электронных ключей в июле 2012 года выдал 26,4 тыс. ключей, что в 3,5 раза больше по сравнению с июнем, сообщает пресс-служба Государственной налоговой службы Украины (ГНСУ).

«Если в течение июня центром было выдано только 7,6 тыс. сертификатов открытых ключей 4,1 тыс. абонентам, то уже в июле количество выданных ключей превысило эту цифру почти в 3,5 раза и составило 26,4 тыс. сертификатов», - говорится в сообщении пресс-службы ГНСУ.

В целом, за два месяца работы аккредитованного Центра сертификации электронных ключей его услугами воспользовались 18,4 тыс. абонентов. Выдано 34 тыс. электронных ключей, в частности юрлицам – 18,2 тыс., физлицам – 15,8 тыс.

Напомним, аккредитованный Центр сертификации ключей начал работу с 30 мая 2012 года. Центр предоставляет электронные ключи юридическим и физическим лицам бесплатно.