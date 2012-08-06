В Беларуси с 1 августа повышены акцизы на алкоголь и топливо

Минск. В Беларуси с 1 августа повышены ставки акцизов на нефтепродукты и алкогольные напитки.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Республике Беларусь, такое решение содержится в указе Президента Беларуси от 31 июля 2012 года № 349, опубликованном на Национальном правовом интернет-портале Беларуси.

Так, в соответствии с документом, на 36,5% - до 37 280 белорусских рублей (4,5 долл. США – УНИАН) за литр 100-процентного спирта, содержащегося в готовой продукции – увеличены акцизы на вина плодовые крепленые марочные, улучшенного качества и специальной технологии, на 13,8% (до 3520 рублей (0,42 долл. США) на литр готовой продукции) – на слабоалкогольные натуральные напитки, на 4,4% (до 3520 рублей) – на вина натуральные, в том числе игристые и шампанские, газированные и шипучие, на 3,5% (до 580 рублей (0,07 долл. США)) – на вина фруктово-ягодные натуральные, сидры фруктово-ягодные.

Кроме того, на 10% повышены акцизы на автомобильные бензины и дизельное топливо.

В частности, ставка акциза на бензин с октановым числом 95 и выше составляет 1 млн 26 тыс. рублей за тонну (123 долл. США), на бензин с октановым числом от 91 до 95 – 1 млн 286 тыс. 690 рублей (154 долл. США), с октановым числом до 91 – 1 млн 459 тыс. 220 рублей (175 долл США).

Ставка акциза на дизельное топливо установлена на уровне 826 тыс. 540 рублей (99 долл. США). При этом установлена нулевая ставка акцизов для дизельного топлива для производства биодизельного топлива.

Данные ставки установлены до 31 декабря 2012 года.

Справка УНИАН. Белорусские нефтепродукты входят в число основных товарных групп по импорту в Украину.