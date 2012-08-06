Межбанк понедельника: закрытие торгов - 8,1035/8,1070 грн/долл.

В понедельник, 6 августа, на украинском межбанке торги по доллару США открылись следующими котировками 8,1085/8,1155, к 12:00 цены снизились 8,1056/8,1082. К закрытию торгов ценовые уровни достигли следующих значений 8,1035/8,1070 грн/долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», рублевый рынок открылся котировками 0,2536/40, к 12:00 цены поднялись - 0,2545/48. К закрытию цены откатились к уровню 0,2543/46. В России курс доллар-рубль упал, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов остался 31,8550 (-0,4275).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар сегодня изменялись в диапазоне 1,2340/1,2440. Рынок евро-гривня открылся следующими индикативными котировками – 10,0180/10,295, к 12:00 цены составили 10,0200/10,0270. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH ушли вниз 10,0105/10,0190.