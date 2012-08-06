Минфин махнул рукой на рынок облигаций - эксперт

Министерство финансов Украины не ожидает привлечения средств в госбюджет от запланированного на 7 августа аукциона по продаже облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ), отметил специалист отдела продаж долговых ценных бумаг инвестиционной компании Dragon Capital Сергей Фурса.

«Минфин, судя по всему, махнул рукой на рынок облигаций и вряд ли рассчитывает привлечь хоть что-то до конца лета. В линейке предложения на август остались только длинные бумаги, покупка которых осуществляется совсем не по рыночным механизмам», - сказал эксперт.

Он напомнил, что на аукционе во вторник, 7 августа, Минфин предложит две серии стандартных облигаций со сроком обращения пять и семь лет.

Как сообщал УНИАН, согласно Графику размещения ОВГЗ на август 2012 года, Минфин в текущем месяце не намерен размещать индексированные и номинированные в иностранной валюте гособлигации, а будет предлагать рынку исключительно гривневые бумаги со сроком обращения 5 и 7 лет. Проведение аукционов запланировано на 7, 14, 21, 28 августа.

Как свидетельствуют предыдущие месяцы, в график могут вноситься изменения. Так, за июль т.г. он изменялся трижды, за июнь - дважды и т.д.

Министерство также заявляло о планах начать с осени т.г. выпуск для населения казначейских обязательств, номинированных в иностранной валюте.

По данным Государственной казначейской службы, от продажи правительственных бумаг в январе-июле т.г. в бюджет удалось привлечь 65,475 млрд грн, в т.ч. за счет продажи ОВГЗ - 49,489 млрд грн, еврооблигаций - 15,986 млрд грн.

На погашение госдолга за указанный период было направлено по внутренним обязательствам - 19,091 млрд грн, по внешним - 13,749 млрд грн, а на расходы по обслуживанию - 8,816 млрд грн и 3,724 млрд грн соответственно.