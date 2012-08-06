Milkiland не намерена в ближайшее время покупать новые активы

Варшава. Один из крупнейших в Украине производителей молочных изделий компания Milkiland не планирует в ближайшее время покупать новые активы, а сконцентрируется на интеграции приобретенного в Польше завода "Островия".

Об этом УНИАН сообщил менеджер по связям с инвесторами Сергей Трифонов, отвечая на запрос агентства.

"В ближайшее время новые приобретения не планируются, нам нужно время на интеграцию упомянутого актива", - написал он.

Представитель компании не исключил, что в будущем компания может приобрести заводы, работающие на украинском, польском, белорусском или российском рынках, назвав ключевыми факторами для их выбора возможность доступа к сырью по "взвешенным ценам" и "стоимость актива".

С.Трифонов также сообщил, что балансовая стоимость купленного Milkiland в Польше завода на начало текущего года составляла 11 млн евро, заметив, что предприятие не имеет никаких долгов.

"Мы считаем уплаченную за актив цену в 12 млн евро оптимальной. По мнению менеджмента, справедливая стоимость "Островии" существенно выше", - отметил он.

Представитель компании сообщил, что выкупил завод у одного из его кредиторов, который стал его собственником в результате проведенной процедуры банкротства предприятия.

"Завод работал в режиме стенд-бай, используя свои мощности лишь частично. Для увеличения объемов переработки молока нужны вливания", - добавил он.

Как сообщал УНИАН, на прошлой неделе Milkiland, акции которого котируются на Варшавской фондовой бирже, сообщил о покупке находящегося в центральной Польше завода "Островия" способного, в частности, ежегодно производить 15 тыс. тонн твердых сыров, а также йогуртов и обротанного молока.

Компания планирует вывести купленный завод на плановые мощности по переработке в 2013-2014 году, инвестировав в него еще около 8 млн евро.

Ранее представители компании заявляли о намерении инвестировать до 50 млн евро в покупку новых активов, позволяющих производить до 20 тыс. тонн твердых сыров, являющихся главным товаром Milkiland, обеспечившим в прошлом году более половины всей выручки.

Справка УНИАН. Основанная в 1994 году Milkiland, которая также владеет 10 заводами в Украине и "Останкинским молочным комбинатом" в Москве ежегодной мощностью по переработке более 1,1 млн тонн молока, в первом квартале текущего года сократила чистую прибыль в 2,6 раза - до около 1,9 млн евро при росте выручки на 6% - 67,7 млн евро.

В прошлом году Milkiland сократил чистую прибыль на треть до 14,8 млн евро при росте дохода на 9% до около 280 млн евро.