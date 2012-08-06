Shell выводит активы из банков ЕС для предотвращения риска

Одна из крупнейших в Европе нефтяных компаний Royal Dutch Shell выводит свои активы из банков еврозоны, опасаясь углубления долгового кризиса, передает «Газета.Ru» со ссылкой на The Telegraph.

Shell не будет сотрудничать с банками стран, наиболее пострадавших от кризиса, заявил финансовый директор компании Саймон Генри.

Некоторое количество активов все же останется на европейском рынке, чтобы обеспечить его функционирование, но основной объем вложений будет выведен для предотвращения риска.

Саймон Генри сообщил, что компания собирается перенаправить $15 млрд в неевропейские активы, такие как казначейство США и некоторые американские банки.

При этом Financial Times пишет, что банки США также опасаются распада Евросоюза и советуют пересмотреть договоры с пострадавшими от кризиса странами или искать другие банки для вывода денег из еврозоны.

По данным издания, используя хеджирование (страхование от потерь) банки США уменьшили степень своего участия в проблемных странах еврозоны. Объем активов американских банков, номинированных в евро, варьируется от $5,4 млрд до $20 млрд.

Таким образом, американские банки пытаются избежать сценария, при котором им придется возвращать деньги, выданные в евро, в национальных валютах стран еврозоны.

Риска можно избежать переводом контрактов с европейскими банками под лондонский закон. Большинство контрактов уже находится под английским или американским законом, по которым контрагент, который покинул европейский рынок, сможет осуществлять платежи в евро, и не девальвировать валюту.