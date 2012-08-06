Нацбанк закупит автомобилей на почти 4 млн грн

Национальный банк Украины (НБУ) закупит у ООО “ВиДи Автострада” 5 автомобилей Toyota Avensis и 10 Toyota Corolla.

Об этом сообщается на сайте государственных закупок.

Общая стоимость приобретаемых транспортных средств - 3,055 млн грн.

В тендерной документации среди требований к техническим характеристикам автомобилей Toyota Avensis значится наличие: круиз-контроля; подогрев передних сидений с регулированием степени подогрева; хромированные внутренние ручки; бампера, ручки дверей, внешних зеркал в цвет кузова; атермальное стекло с защитой от ультрафиолетового излучения.

Регулятор также приобретает у ЗАО “НПО “Практика” микроавтобус скорой медицинской помощи на базе Volkswagen T5 за 695,340 тыс. грн.

Согласно данным СМИ, в прошлом году служебные автомобили обошлись налогоплательщикам в 120 млн грн. В частности, на автобазу Госуправления делами президента, где числится 455 машин, ушло почти 50 млн грн.

На балансе секретариата Кабмина — 198 авто. Больше всего в Кабмине "фольксвагенов" (62 штуки), "Шкод Октавиа" (45) и "мерседесов" — 30. В меньшинстве — "Опель Комбо" (2), "Рено Кангу" (3) и "Тойота" (4).

Всего на автобазу Кабмина в 2011 году ушло свыше 35 млн грн.

Премьер-министр Николай Азаров, который считает дикостью добираться на работу на велосипеде, пользуется двумя "мерседесами".