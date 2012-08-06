Госстат в июле снова зафиксировал дефляцию

В Украине в июле 2012 года по сравнению с июнем 2012 года потребительские цены снизились на 0,2%, против июля 2011 года — на 0,1%, говорится в сообщении Государственной службы статистики.

По информации Госстата, инфляция в январе-июле 2012 года против соответствующего периода 2011 года составила 1%, с начала 2012 г. (июль 2012 года к декабрю 2011 года) – дефляция 0,1%.

Согласно сообщению, основное снижение цен в июле против июня произошло на фрукты и овощи, на 5,6% и 1,6% соответственно (в июле 2012 г. к июлю 2011 г. — снижение цен на 9,4% и 44% соответственно). Также зафиксировано снижение цена на молоко, сыр и яйца — на 0,2% (рост цен - 2,4%), в том числе молоко подешевело на 0,8% (рост цен — 2,3%), сыр и творог — на 0,9% (рост цен - 6,2%). Снижение цен на одежду и обувь составило 0,4% (снижение цен — 1,2%), на бытовую технику — на 0,3% (снижение цен — 1,5%), топливо и масла — на 1,4% (рост цен — 4,9%), в сфере отдыха и культуры — на 0,1% (рост цен — 1,4%).

При этом в прошлом месяце зафиксирован рост цен на яйца — на 4% (в июле 2012 г. к июлю 2011 г. снижение цен — 12%), на услуги связи — на 1,5% (рост цен — 1,9%), алкогольные напитки, табачные изделия - на 0,3% (рост цен — 7,9%), стоимость услуг ресторанов и отелей — на 0,4% (рост цен — 4,1%), стоимость образования — на 0,2% (рост цен — 5,2%), в том числе дошкольное и начальное образование — на 0,7%. Услуги транспорта подорожали — на 0,5% (рост цен — 7,9%), в частности железнодорожного пассажирского транспорта — на 2,4% (рост цен — 7,7%), автодорожного пассажирского транспорта — на 0,2%.

Как сообщал УНИАН, в Украине в июне 2012 года по сравнению с маем 2012 года зафиксирована дефляция 0,3%, против июня 2011 года — 1,2%.

В Украине в июле 2011 года против июня 2011 года зафиксирована дефляция — 1,3%, против июля 2010 года — инфляция 10,6%, за 7 месяцев 2011 года (июль 2011 года против декабря 2010 года) — рост цен составил 4,6%

В апреле Международный валютный фонд (МВФ) улучшил прогноз инфляции в Украине с 8,5% до 7,9% в текущем году (декабрь к декабрю), а позже сообщил о пересмотре прогноза до 7%. Инфляция в 2013 году ожидается на уровне 5,9%.

В середине июля Всемирный банк (ВБ) снизил прогноз инфляции в 2012 году до 6,1% против 9,4% декабрьского прогноза. В 2013 году ВБ ожидает инфляцию в Украине на уровне 9,5% (7,4%), в 2014 году – 5,9% (7,1%).

По прогнозам Standard & Poor's инфляция в Украине в 2012 году составит 6%.

Справка УНИАН. Государственный бюджет Украины на 2012 год рассчитан исходя из правительственного прогноза инфляции в 7,9%.