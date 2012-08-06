Продажу валютной выручки могут ввести вскоре после принятия соответствующего закона

Национальный банк Украины (НБУ), в случае вступления в силу соответствующего закона, может ввести продажу валютной выручки уже в сентябре.

Об этом в комментарии УНИАН заявила главный экономист инвестиционной компании Dragon Capital Елена Белан.

“Я думаю, что ограничения могут быть введены еще в текущем году..., - сказала Е.Белан. - На сегодня показатель обеспечения резервами импорта составляет 3,5 месяца. Критическим порогом считается уровень 3 месяца импорта, что соответствует объему резервов в 25 млрд долл. Но НБУ может предпринять решительные меры не дожидаясь столь резкого снижения резервов. Если в августе - начале сентября спрос на валюту останется высоким, то обязательная продажа валютной выручки может быть введена вскоре после одобрения законопроекта”.

При этом эксперт отметила, что соответствующий закон может быть принят Верховной Радой не раньше, чем в начале сентября, так как до этого времени продлятся парламентские каникулы. Фактором его быстрого принятия может стать необходимость удержания стабильности валютного рынка до выборов.

Е.Белан отмечает, что отрицательное сальдо валютных интервенций НБУ в июле т.г. было наибольшим с октября прошлого года, что могло быть вызвано как ухудшением дефицита внешней торговли, так и увеличением спроса на валюту со стороны населения.

По мнению эксперта, те меры, которые НБУ применял для удержания курса до этого времени, уже вычерпывают себя.

“Мы ожидаем, что резервы будут продолжать снижаться до конца текущего года, потому что кроме интервенций на поддержку гривны есть еще такие факторы, как выплаты по внешнему долгу, в частности, долга перед МВФ. В августе правительство и НБУ должно заплатить более 1 млрд долл. по кредитам МВФ и еще 1,5 млрд в октябре-ноябре”, - резюмировала Е.Белан.

Как сообщал УНИАН,международные валютные резервы НБУ в июле увеличились на 2,6% - до 30,079 млрд долл. преимущественно за счет поступления средств от размещения пятилетних правительственных еврооблигаций объемом 2 млрд долл. Общее сальдо интервенций за июль составляет «минус» 1,235 млрд долл.