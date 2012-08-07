США обвинили британский банк Standard Chartered в отмывании 250 млрд долл.

Надзорные органы США обвинили один из крупнейших британских банков Standard Chartered в нелегальных операциях с Ираном и отмывании порядка 250 млрд долл., сообщает ВВС.

По данным департамента финансовых услуг штата Нью-Йорк, Standard Chartered занимался подобной незаконной деятельностью в течение почти 10 лет в обход международных санкций против Ирана.

На фоне этих новостей на электронных торгах акции банка упали более чем на 7%. Тем временем представители банка категорически отвергли выдвинутые против него обвинения. Представители Standard Chartered сообщили, что банк проводит проверку своей деятельности на предмет соответствия принятым против Ирана санкциям.

Американские регуляторы грозят лишить лицензии Standard Chartered. По их словам, из-за действий британского банка финансовая система США «оказалась уязвимой для террористов и коррупционных режимов».

Власти США проводили расследование в течение девяти месяцев. По их словам, сотрудники Standard Chartered фальсифицировали межбанковские платежные поручения, заменяя информацию об иранских клиентах на вымышленную. Американские регуляторы утверждают, что в банке существовала письменная инструкция для сотрудников, в которой подробно указывалось, как следует проводить платежи из Ирана.

Есть подозрения, что аналогичные схемы по отмыванию денег Standard Chartered использовал для своих клиентов из Бирмы, Ливии и Судана.

В середине июля в сенате США состоялись слушания, посвященные деятельности другого крупного британского банка – HSBC. Банк обвиняется в связях с террористами и мексиканскими наркобаронами, передает «Газета.Ru».