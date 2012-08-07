На торгах во вторник доллар продолжит оставаться под давлением - эксперт

На мировых торгах во вторник, 7 августа, американская валюта имеет все шансы продолжить пребывание под давлением по мере того, как основные фондовые индексы по всему миру продолжают свой рост, прогнозируют аналитики FOREX CLUB в Украине.

Как отмечают аналитики, на вторник не запланирован выход значимой макроэкономической статистики или событий, способных оказать существенное влияние на позиции доллара.

Пара EUR/USD в случае преодоления сопротивления 1,2428 на этом фоне в качестве следующей цели может избрать отметку 1,2500, являющуюся психологическим уровнем сопротивления.

Негативная макроэкономическая статистика из Великобритании и смягчение денежно-кредитной политики со стороны Банка Англии оказывают сдерживающее влияние на перспективы британского фунта. Соответственно, определенным интересом для открытия длинных позиций обладает кросс-курс EUR/GBP на уровне 0,7910 и со стопами в области 0,7830. Тем не менее, данные по объемам промышленного производства (12.30 по московскому времени) могут внести коррективы в ход торгов.