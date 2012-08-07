Торги на межбанке открылись снижением котировок

Во вторник, 7 августа, на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись снижением котировок – 8,1035/8,10750 грн/долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», цены на российскую валюту поднялись – 0,2561/64, котировки по евро-гривне ушли вверх – 10,0520/10,0635. На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар выросли – 1,2416/18 (понедельник — 1,2361/63).

В понедельник Нацбанк на рынок не выходил.