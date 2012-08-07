Средневзвешенный курс гривни на межбанке в понедельник составил 8,0862 грн/долл.

Средневзвешенный курс гривни на межбанковском валютном рынке в понедельник, 6 августа, укрепился до 8,0862 грн/долл. по сравнению с 8,1018 грн/долл. за предыдущий день торгов.

Об этом сообщается на сайте Национального банка Украины.

Объем продажи валюты на межбанке составил 1,204 млрд долл. (в эквиваленте), что на 412,9 млн долл. больше, чем за предыдущий день торгов. Из общего объема сумма продажи долларов составила 929,8 млн долл.

Как сообщалось, 6 августа на украинском межбанке торги по доллару США открылись следующими котировками - 8,1085/8,1155, к 12:00 цены снизились - 8,1056/8,1082. К закрытию торгов ценовые уровни достигли следующих значений - 8,1035/8,1070 грн/долл.

Рублевый рынок открылся котировками 0,2536/40, к 12:00 цены поднялись - 0,2545/48. К закрытию цены откатились к уровню 0,2543/46. В России курс доллар-рубль упал, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов остался 31,8550 (-0,4275).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар сегодня изменялись в диапазоне 1,2340/1,2440. Рынок евро-гривня открылся следующими индикативными котировками – 10,0180/10,295, к 12:00 цены составили 10,0200/10,0270. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH ушли вниз 10,0105/10,0190.