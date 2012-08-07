Fitch поставило на пересмотр рейтинги банка “Форум”

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings поместило на пересмотр рейтинги (включая долгосрочный рейтинг дефолта эмитента в иностранной валюте «B») банка “Форум” с негативным прогнозом.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Fitch.

“Проведенное рейтинговое действие последовало за недавним объявлением о том, что украинский Smart Holding приобретет 96% в банке “Форум” у существующего акционера банка, Commerzbank AG. По информации, полученной агентством, продажа, вероятно, будет проведена в течение следующих трех-четырех месяцев”, - говорится в сообщении.

Fitch ожидает исключить рейтинги из списка Rating Watch «Негативный» и понизить РДЭ банка в ближайшее время, до завершения продажи, что будет отражать снижение вероятности получения банком внешней поддержки со стороны его нового акционера.

Прежде чем снять статус Rating Watch «Негативный», Fitch будет пытаться получить разъяснения от Smart Holding по планам в отношении банка “Форум” и от обоих акционеров в отношении потенциальной внутренней поддержки ликвидности.

Как сообщал УНИАН, международное рейтинговое агентство Moody's Investors Service снизило долгосрочный депозитный рейтинг банка «Форум» в национальной валюте с «В2» до «В3», прогноз рейтинга «негативный». Также понижен рейтинг по национальной шкале с уровня A3.ua до Baa3.ua.

В конце июля подконтрольный украинскому бизнесмену Вадиму Новинскому Смарт-холдинг сообщил о достижении соглашения с немецким банком Commerzbank AG о приобретении 96% акций украинского банка «Форум».

Покупатель не называет сумму сделки, ссылаясь на договоренность о неразглашении ее условий.

В настоящее время соглашение о сделке находится на этапе согласования в регуляторных органах.

Справка УНИАН. Банк «Форум» (Киев) создан в 1994 году, на сегодня входит в группу крупнейших банков Украины.

Активы банка на 1 июля 2012 года составили 10,47 млрд грн, кредиты и задолженность клиентов - 6,29 млрд грн, обязательства - 7,84 млрд грн, уставный капитал - 5,93 млрд грн, собственный капитал – 1,5 млрд грн.

Банк «Форум» (Киев) в январе-июне 2012 года получил 2,6 млн грн прибыли против 549,37 млн грн убытка за аналогичный период 2011 года.

Немецкий Commerzbank на 1 апреля 2012 года владел 96,0635% акций банка «Форум».

Смарт-холдинг – одна из крупнейших инвестиционных групп Украины с фокусом на ключевые отрасли экономики, включая горно-металлургический и нефтегазовый комплексы, судостроение, недвижимость и сельское хозяйство.

Стратегия Смарт-холдинга направлена на эффективное управление диверсифицированным портфелем активов группы путем увеличения его стоимости в долгосрочной перспективе и поиска новых направлений для развития бизнеса. Инвестиционная деятельность Смарт-холдинга сфокусирована на инвестициях как в Украину, так и в страны СНГ и Восточной Европы.

Смарт-холдинг участвует в проектах в качестве стратегического или портфельного инвестора.