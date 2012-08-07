Столичные налоговики выявили 50 преступлений в сфере госзакупок

Сотрудники столичной налоговой милиции в январе-июне 2012 года выявили 50 преступлений в сфере государственных закупок, сообщили УНИАН в пресс-службе Государственной налоговой службы Украины (ГНСУ) в г. Киеве.

По словам первого заместителя председателя ГНС в г. Киеве - начальника управления столичной налоговой милиции Игоря Усика, по выявленным преступлениям уже возмещен нанесенный государству ущерб на сумму свыше 57 млн грн.

Также за отчетный период в сфере новейших технологий выявлено 24 преступления (уклонение от налогообложения в особо крупных размерах), по которым в бюджет взыскано более 40 млн грн.

«За 6 месяцев текущего года в Киеве было выявлено 5 цехов по производству фальсифицированного алкоголя, пресечена деятельность 6 подпольных цехов, которые производили различные товары народного хозяйства, из незаконного оборота изъяты товарно-материальные ценности на сумму более 41 млн грн», - отметил И.Усик.

Как сообщал УНИАН, 1 августа Президент Украины Виктор Янукович подписал Закон №5044-VI «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по вопросам государственных закупок».

Закон направлен на совершенствование законодательства в сфере государственных закупок. В частности, уточнены полномочия Минэкономразвития во время осуществления функции мониторинга по вопросам государственных закупок; введена возможность закупки по сокращенной процедуре продуктов питания; установлены случаи отмены процедуры закупки у одного участника заказчиком и т.п.