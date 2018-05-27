Украина движется навстречу рецессии

Основная тема, широко обсуждаемая на текущий момент, - погружение мировой экономики в рецессию. Данная фаза экономического цикла, как правило, сменяется депрессией. Рецессия - падение деловой активности, обнуление ВВП, рост безработицы, девальвация нацвалюты и прочие «неприятности» – не может обойти Украину стороной, так как производственные рынки экономически тесно переплетены в глобальном масштабе, другими словами, сработает эффект домино. Международный валютный фонд, ведущие рейтинговые агентства сейчас активно снижают прогнозы развития экономик мира, в том числе и Украины. Особенно резкие выводы в отношении нашей страны сделало Standard & Poor’s. Агентство считает, что Украина из всех стран СНГ в наибольшей степени подвержена негативному влиянию долгового кризиса еврозоны.

«… Прямой риск распространения проблем еврозоны на банковские системы Российской Федерации и большинства других стран СНГ оценивается нами как умеренный. Исключение составляет лишь Украина, банковский сектор которой в наибольшей степени подвержен влиянию сокращения инвестиций из стран еврозоны», - отмечают в S&P.

***МВФ в апреле 2012 года снизил прогноз роста ВВП в Украине с 4,8% до 3%, в июне международное рейтинговое агентство Moody's - до 2,5-3,0%, 19 июля Всемирный банк (ВБ) снизил прогноз роста ВВП с 2,5% до 2%. Ряд экспертов также прогнозируют, что рост ВВП Украины составит по итогу 2012 года 2%. В Украине дефляция фиксируется уже третий месяц подряд – потребительские цены неустанно падают. И потенциал такого снижения исчерпывается.

И если раньше власть, несмотря на различные «заморские» предупреждения, утверждала, что Украина будет идти в развитии только по восходящей, то теперь «с большим доверием и уважением» относится к экономическим прогнозам международных финансовых организаций. Об этом написал в Facebook премьер-министр Николай Азаров.

«Представители МВФ, Всемирного банка и других финансовых организаций, мониторящих ситуацию в Украине, обладают возможностью достаточно точно и реалистично просчитывать прогнозы развития экономики Украины. И правительство к ним внимательно прислушивается. Иногда эти прогнозы совпадают с нашими. Иногда отличаются. Но это вовсе не означает, что они что-то делают умышлено или с какой-то целью», - отметил Азаров.

То есть, к нам не предвзято относятся, а просто намекают на реальные последствия углубляющегося кризиса в еврозоне. МВФ, например, заявляет, что в случае ухудшения ситуации на рынке ценных бумаг и снижения темпов экономического развития в ЕС возможно сокращение валового внутреннего продукта еврозоны на 5% за ближайшие два года. При этом американская экономика может сократиться на 2%, японская – на 1%. В случае углубления кризиса фонд прогнозирует резкий скачок доходностей гособлигаций и корпоративных бондов во всех странах еврозоны, а также сокращение потребительского спроса на фоне ослабления доверия. Проблемы финансового рынка еврозоны, в первую очередь, ударят по странам Центральной, Восточной и Юго-Восточной Европы. Выходом из кризисной ситуации МВФ называет банковский союз, бюджетную интеграцию, поэтапное сокращение бюджетных расходов, а также кредитное стимулирование.

По мнению Марии Сальниковой, эксперта информационно-аналитического центра FOREX CLUB в Украине, «на фоне нежелания ФРС США и ЕЦБ запускать третью программу количественного смягчения экономики (QE3 и LTRO) мировая промышленность и далее будет сокращаться».

Эксперт отмечает, что «негативное изменение темпов роста мировой промышленности, повальное снижение спроса со стороны импортеров и рост уровня безработицы в мире могут сказаться на экономике Украины. Так, ухудшение положения основных торговых партнеров–импортеров страны отразится снижением заказов экспортируемой продукции, что в свою очередь повлияет на состояние торгового баланса Украины, а в дальнейшем может привести к умеренному увеличению дефицита платежного баланса. Мы не считаем, что последствия для Украины будут критичными, однако, на состояние экономики это повлияет негативно. Отрицательное сальдо платежного баланса Украины по итогам первого полугодия 2012 года составило 1120 млн. долларов, а, по прогнозам, на конец текущего года может составить 2,1 млрд. долларов, что будет оказывать умеренное давление на гривню».

Александр Охрименко, президент Украинского аналитического центра, считает, что будет более корректно говорить не о погружении мировой экономики в рецессию, а об ее пребывании в стадии перехода на новый, более высокий технологический уровень. Именно поэтому и складывается впечатление, что все стоит на месте.

«Сейчас формируется новый технологический передел рынков. Времена индустриализации - далекая история. Промышленность меняет «сырьевой» ориентир на новые материалы и технологии. Это очень заметно, например, в отношении компьютерной техники, в том числе мобильных телефонов. Развитие этой отрасли является ничем иным, как технологическое перекраивание рынка. Подобные изменения будут происходить во многих промышленных сферах.

Перед Украиной в этой ситуации стоит задача сделать окончательный выбор - идти по нанопути или продолжать спасать от краха промышленность 50-60-х годов рождения. Проблема даже не в том, что эти заводы технологически устарели, а в том, что уже есть альтернатива их продукции, которая все больше и больше завоевывает популярность на мировом рынке. Если Украина хочет стать развитой цивилизованной страной, ей нужно брать пример не с России с ее газовой трубой и Китая с его дешевой рабочей силой, а, к примеру, с Польши, Чехии, Словакии. Нужно радикально менять производства, переориентироваться с металлургии и химии, которые можно назвать «пророссийскими», сконцентрироваться на машиностроении, фармацевтике, пищевой промышленности, агропроме. Тогда никакие мировые кризисы нам не будут страшны», - считает эксперт.

Но пока мы еще не сделали выбор, который стоял во главе угла еще так лет 20 назад, отечественная промышленность стагнирует, кризис в еврозоне процветает, экспорт украинских товаров падает, прогнозы по урожаю снижаются, соответственно ВВП сокращается, дефицит бюджета растет. Как результат – власть вынуждена усилить налоговое давление, свернуть «незаметно» соцобязательства, активизировать приватизацию оставшейся у государства собственности и продолжать наращивать заимствования на внутреннем и внешнем рынках. А при такой картинке говорить о благополучной и сытой жизни «пересічних» украинцев не приходится.

Нана Черная (УНИАН)