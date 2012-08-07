Инфляция в Украине переходит в стадию ускорения

По мнению экспертов, начиная с августа, можно ожидать ускорения инфляции в Украине.

Как сообщила в комментарии УНИАН главный экономист инвестиционной компании Dragon Capital Елена Белан, в июле динамику потребительской инфляции по-прежнему определял рост цен на продукты питания, которые занимают 54% потребительской корзины. Так снижение цен на продовольствие в прошлом месяце (-0,5% м/м и -3,0% г/г) наблюдалось по многим позициям, при этом наибольший вклад внесли овощи (-5,6% м/м и -44% г/г) и фрукты (-1,4% м/м и -9,4% г/г). «Мы полагаем, что недавний рост мировых цен на зерновые окажет ограниченное влияние на динамику инфляции в Украине. В стране ожидается довольно высокий урожай зерна в размере 44-45 млн тонн, что ниже, чем в прошлом году, но на 10% выше, по сравнению со средним значением за последние 10 лет. При этом переходные остатки зерна на конец июня достигли рекордного значения 12 млн тонн (по сравнению с 4 млн тонн годом ранее). Тем не менее, мы ожидаем, что инфляция ускорится, начиная с августа, за счет низкой базы сравнения, растущих социальных расходов и возможного снижения предложения поздних овощей в связи с засухой» - отметила Е.Белан.

Также она сообщила, что эксперты Dragon Capital сохранили прогноз инфляции на конец 2012 года на уровне 4,5% г/г, при этом ожидают ускорения инфляции до 10% г/г к концу 2013 г. после требуемого МВФ повышения газовых тарифов. «Возобновление кредитной программы МВФ является частью нашего базового сценария на 2013 г.» - уточнила Е.Белан.

В свою очередь экономист инвестиционной компании «Тройка Диалог Украина» Ирина Пионтковская отметила, что в августе возможно замедление ежемесячной дефляции, а в годовом эквиваленте ИПЦ вернется к положительным значениям.

«Наш прогноз инфляции по итогам года составляет 3-3,5%. На этот показатель может оказать влияние пересмотр тарифов на ЖКХ, ожидаемый после парламентских выборов в октябре. Повышение тарифов в среднем может составить около 30%, а за ним возможен рост цен и на остальные товары и услуги» - говорит И.Пионтковская.

При этом она считает, что если тарифы на ЖКХ не изменятся, инфляция по итогам года вряд ли превысит 1-2%.

Как сообщал УНИАН, в Украине в июле 2012 года по сравнению с июнем 2012 года потребительские цены снизились на 0,2%, против июля 2011 года — на 0,1%.

Инфляция в январе-июле 2012 года против соответствующего периода 2011 года составила 1%, с начала 2012 г. (июль 2012 года к декабрю 2011 года) – дефляция 0,1%.

В апреле Международный валютный фонд (МВФ) улучшил прогноз инфляции в Украине с 8,5% до 7,9% в текущем году (декабрь к декабрю), а позже сообщил о пересмотре прогноза до 7%. Инфляция в 2013 году ожидается на уровне 5,9%.

В середине июля Всемирный банк (ВБ) снизил прогноз инфляции в 2012 году до 6,1% против 9,4% декабрьского прогноза. В 2013 году ВБ ожидает инфляцию в Украине на уровне 9,5% (7,4%), в 2014 году – 5,9% (7,1%).

По прогнозам Standard & Poor's, инфляция в Украине в 2012 году составит 6%.

Справка УНИАН. Государственный бюджет Украины на 2012 год рассчитан, исходя из правительственного прогноза инфляции в 7,9%.