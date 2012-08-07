Налоговая в первом полугодии прекратила деятельность 65 конвертационных центров

Государственная налоговая служба Украины, пообещавшая в начале года усилить борьбу с теневой экономикой, в первом полугодии 2012 года прекратила деятельность 65 конвертационных центров.

Как сообщила УНИАН пресс-служба ГНСУ, в 2012 году услугами 65 конвертационных центров воспользовались почти 2,8 тыс. субъектов хозяйствования. Относительно 1,6 тыс. субъектов налоговой милицией инициированы проверки, по результатам которых доначислено налогов на сумму 562 млн гривень.

«В бюджет уже поступило 132 млн гривень. Возбуждено 140 уголовных дел в отношении предприятий», - сказано в сообщении пресс-службы ГНСУ.

Кроме того, по материалам налоговой милиции инициированы проверки на 1,7 тыс. субъектах хозяйственной деятельности, которые воспользовались услугами конвертационных центров в прошлых годах.

«Проведено более 1000 проверок, по результатам которых доначислено 399,7 млн грн. В бюджет взыскано 133,8 млн грн. Возбуждено 111 уголовных дел», - отмечено в сообщении.

По мнению специалистов налоговой, создание центров конвертации не является самоцелью теневой экономики. Они нужны именно для уклонения от уплаты налогов, незаконной их минимизации, а также как средство для нелегального оборота наличных средств.

Для разрушения схем уклонения от уплаты налогов и прекращения деятельности этих преступных конвертационных центров Государственная налоговая служба начала масштабную работу сразу в нескольких направлениях.

В первую очередь налоговая активно работает в направлении упрощения администрирования налогов, в связи с чем разработан ряд законодательных инициатив, часть из которых уже вступила в силу и значительно упростила систему налогообложения и порядок ведения налогового учета. Кроме того, сокращены сроки и порядок предоставления административных услуг налогоплательщикам, открыты сервисные центры.

Заработал новый сервис - "Пульс налоговой", который не только направлен на преодоление коррупции в налоговой службе, но и на ликвидацию препятствий, мешающих ведению бизнеса.

"Прекратить незаконную деятельность налоговикам помогает специально созданная Автоматизированная система выявления и пресечения деятельности теневого сектора экономики и разрушение схем минимизации налогов. Благодаря этой системе, налоговая имеет возможность своевременно выявлять и пресекать деятельность субъектов хозяйствования, которые используют преступные схемы", - сказано в сообщении.

Как сообщал УНИАН, налоговая милиция в 2011 году выявила свыше 93 конвертационных центра, которые конвертировали средства на сумму 15,3 млрд грн. С контрагентов в бюджет взыскано свыше 257,2 млн грн.

По данным ГНАУ, в 2010 году налоговой милицией выявлена и прекращена деятельность 168 конвертационных центров.