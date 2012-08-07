Торги по доллару на межбанке во вторник закрылись снижением котировок

Во вторник, 7 августа, на украинском межбанке торги по доллару США открылись следующими котировками - 8,1035/8,1075, к 12:00 цены снизились до 8,0987/8,1017. К закрытию торгов ценовые уровни достигли минимума 8,0930/8,0975 грн/долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», рублевый рынок открылся котировками 0,2561/64, к 12:00 цены повысились до 0,2563/65. К закрытию цены понизились к 0,2560/63. В России курс доллар-рубль упал, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов остался 31.6005 (-0.2545).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар во вторник изменялись в диапазоне 1,2380/1,2435. Рынок евро-гривня открылся следующими индикативными котировками - 10,0520/10,0635, к 12:00 цены ушли вниз 10,0495/10,0570. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH выросли до 10,0575/10,0670.