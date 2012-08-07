Эксперт: стабильность гривни - дополнительный фактор снижения инфляции

Фиксированный курс гривни к доллару США является дополнительным фактором снижения инфляции, сообщил в комментарии УНИАН аналитик «Эрсте Банка» Марьян Заблоцкий.

«Дополнительным фактором для низких цен выступает фиксированный курс гривни, который способствует снижению цен на импортные товары на фоне удорожания доллара США к евро», - сказал аналитик.

Также М.Заблоцкий отметил снижение цен на нефть, которое, по его мнению, продолжится и в следующие месяцы.

При этом он считает, что основной причиной дефляции является большой урожай в прошлом году.

М.Заблоцкий отметил, что по итогам текущего года прогнозируется снижение урожая зерновых, зернобобовых и крупяных культур на 22% до 44 млн тонн в значительно мере в связи с потерями озимых посевов из-за холодной погоды в феврале. «Тем не менее, прогнозируемый объем урожая является выше среднего показателя за последние 10 лет. Резкие погодные изменения в течение следующих месяцев могут значительно повлиять на урожай как в положительную, так и в отрицательную сторону. Однако пока на складах достаточно запаса зерна с прошлого года», - говорит аналитик.

Также М.Заблоцкий отмечает высокие темпы роста спроса на товары со стороны населения – по сравнению с прошлым годом спрос увеличился на более чем 15%.

«Если курс гривни будет оставаться стабильным, а погодные условия благоприятными для урожая, инфляция в 2012 году не превысит 3%», - считает аналитик.

Как сообщал УНИАН, в Украине в июле 2012 года по сравнению с июнем 2012 года потребительские цены снизились на 0,2%, против июля 2011 года — на 0,1%.

Инфляция в январе-июле 2012 года против соответствующего периода 2011 года составила 1%, с начала 2012 г. (июль 2012 года к декабрю 2011 года) – дефляция 0,1%.

В апреле Международный валютный фонд улучшил прогноз инфляции в Украине с 8,5% до 7,9% в текущем году (декабрь к декабрю), а позже сообщил о пересмотре прогноза до 7%. Инфляция в 2013 году ожидается на уровне 5,9%.

В середине июля Всемирный банк (ВБ) снизил прогноз инфляции в 2012 году до 6,1% против 9,4% декабрьского прогноза. В 2013 году ВБ ожидает инфляцию в Украине на уровне 9,5% (7,4%), в 2014 году – 5,9% (7,1%).

По прогнозам Standard & Poor's, инфляция в Украине в 2012 году составит 6%.

Справка УНИАН. Государственный бюджет Украины на 2012 год рассчитан исходя из правительственного прогноза инфляции в 7,9%.