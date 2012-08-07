Азаров предложил Госбанку развития Китая открыть представительство в Украине

Премьер-министр Николай Азаров предложил руководству Государственного банка развития Китая рассмотреть возможность открытия своего представительства в Украине.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе правительства, об этом он заявил во вторник во время встречи с заместителем председателя правления банка Ли Цзипинем.

"В Украине сейчас работают представительства практически всех больших мировых банков. Без этого невозможно реализовывать большие проекты. Поэтому, если мы с вами говорим о долгосрочном сотрудничестве, то продумайте вопрос открытия у нас своего представительства", - сказал Н. Азаров.

Он отметил, что кредитная линия Госбанка развития КНР суммарно превышает годовые кредитные портфели Всемирного банка, Европейского банка реконструкции и развития и Европейского инвестиционного банка.

"Один ваш кредитный договор будет приблизительно равен всем кредитным портфелям этих банков", - подчеркнул премьер.

Ли Цзипинь, в свою очередь, отметил, что поднимет перед руководством банка вопрос об открытии представительства в Украине, но для этого необходимо получить согласие разрешительного органа Китая.

Как сообщал УНИАН, Государственный банк развития Китая готов предоставить Украине кредит в размере 3,656 млрд долларов для реализации проекта по замещению российского газа украинским углем.