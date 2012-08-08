Кипр сделал ставку на российский кредит и надеется на успешное завершение переговоров

Официальный представитель кипрского правительства Христос Христофидис в эфире национального телевидения RIK заявил, что Кипр надеется на успешное завершение переговоров с Россией о предоставлении нового кредита, передает РИА «Новости».

Кипр уже финансирует текущие потребности за счет полученного от России межгосударственного кредита в 2,5 миллиарда евро, но это не спасло страну от необходимости запросить финансовой поддержки Евросоюза.

Как ожидается, объемы необходимой поддержки могут составить до 10 миллиардов евро, в то время как ВВП Кипра составляет около 18 миллиардов евро. Главная проблема страны – убытки местных банков от недавней реструктуризации греческого госдолга. Активы банков Кипра многократно превышают ВВП страны, но два ведущих банка при этом рассчитывают на господдержку при проведении необходимой рекапитализации.

Кипр надеется сочетать европейские кредиты с российскими, чтобы смягчить возможные условия со стороны европейских кредиторов.