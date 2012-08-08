В контакт-центре налоговой ответили на 736,7 тыс. вопросов

Специалисты Государственной налоговой службы Украины (ГНСУ) в январе-июле 2012 года ответили на 736,7 тыс. вопросов, поступивших в контакт-центр, сообщили УНИАН в пресс-службе ведомства.

Подавляющее большинство (709,9 тыс.) ответов на вопросы налогоплательщиков предоставлены по телефону. Посредством электронной почты и факса даны ответы на 25,3 тыс. вопросов, письменно - 0,9 тыс.

Больше всего звонков поступило из Киева, Донецкой, Харьковской, Днепропетровской, Львовской, Одесской и Запорожской областей. Всего в январе-июле 2012 года со стационарных телефонов из регионов Украины поступило 593,1 тыс. звонков.

Специалисты контакт-центра ГНСУ также информируют налогоплательщиков о текущих изменениях в налоговом законодательстве. Так, в январе-июле 2012 года плательщикам отправлено 458,9 тыс. электронных писем с такой информацией. Это в 2,3 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Кроме того, для удобства плательщиков в колл-центре круглосуточно работает интерактивный голосовой ответчик относительно предельных сроков уплаты налогов, подачи отчетности, изменений в налоговом законодательстве, для ответов на актуальные вопросы, а также о работе Центра сертификации ключей.

Напомним, телефон контакт-центра ГНСУ 0-800-501-00-7 (со стационарного телефона - бесплатно).

Как сообщал УНИАН, с 25 января 2012 года в ГНСУ начал работу сервис "Пульс налоговой". Главный принцип работы сервиса - обратная связь и оперативное решение проблемных вопросов плательщиков. Подавляющее большинство обращений к "Пульсу налоговой" обрабатывается в течение суток. Налоговики не только принимают жалобы граждан, но и сообщают заявителям о результатах рассмотрения их обращений и принятых мерах.

Прямая линия работает круглосуточно.