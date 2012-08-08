Торги на межбанке в среду открылись снижением котировок

В среду, 8 августа, на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись продолжающимся снижением котировок – 8,0905/8,0945 грн/долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», цены на российскую валюту снизились – 0,2550/54, котировки по евро-гривне ушли вниз – 10,0080/10,0165. На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар понизились – 1,2378/80 (вторник — 1,2416/18).

Во вторник Нацбанк на рынок не выходил.