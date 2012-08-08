Для евро остаются факторы риска из-за новых слухов о выходе Греции из еврозоны - эксперт

На торгах в среду, 8 августа, евро может на короткое время оказаться под давлением и попытаться преодолеть поддержку 1,2370 с последующей целью 1,2330 и 1,2300, прогнозируют аналитики FOREX CLUB в Украине.

По их мнению, у евровалюты, между тем, остаются факторы риска в виде вновь появившихся слухов о возможном выходе Греции из состава еврозоны. Поэтому любые новости по данному вопросу могут надавить на пару евро/доллар.

Значимые отчеты за исключением данных по объему промпроизводства в Германии на ближайшие сутки не запланированы.

Как отмечают аналитики, британский фунт в среду также может оказаться под давлением. С одной стороны, следуя за рыночными настроениями, а с другой, негатив может добавить квартальный отчет Банка Англии и выступление Мервина Кинга. Любые намеки, которые позволят сделать вывод о возможности дальнейшего расширения программы количественного смягчения в краткосрочной перспективе, могут отправить британца тестировать поддержку 1,5550 со следующей целью 1,5500.

В преддверии объявления решения Банка Японии по монетарной политике пара доллар/иена, вероятно, будет удерживаться в пределах диапазона 78,00–78,80. Скорее всего, никаких радикальных заявлений Центробанк не сделает. Но при этом не исключено, что он все же попытается провести вербальные интервенции для снижения курса национальной валюты. Поэтому вполне вероятно, что USD/JPY попытается преодолеть сопротивление 78,80 и продолжит подъем к 79,00. Следующая цель – 79,50.