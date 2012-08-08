В Беларуси золотовалютные запасы сократились на 100 млн долл.

Минск. Золотовалютные резервы Беларуси по методике определения МВФ в июле 2012 года сократились на 99,3 млн долл. и, по предварительным данным, на 1 августа составили 8 млрд 230,2 млн долл.

Об этом УНИАН сообщили в Национальном банке Беларуси.

По национальной методике определения объем золотовалютных резервов сократился на 92,6 млн долл. и на 1 августа составил 9 млрд 762 млн долл.

«На снижение объема золотовалютных резервов в июле 2012 года оказало влияние погашение правительством и Национальным банком Республики Беларусь внешних и внутренних обязательств в иностранной валюте», - говорится в сообщении Нацбанка Беларуси.

Как сообщал УНИАН, согласно декабрьскому прогнозу Национального банка Беларуси, объем золотовалютных резервов к концу 2012 года составит 7 млрд долл.