На аукционах в августе Минфин попытается рефинансировать госбумаги, подлежащие уплате

На аукционах по продаже облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) в августе Министерство финансов будет стараться привлечь ресурс для рефинансирования ОВГЗ, которые подлежат к уплате, считает руководитель аналитического подразделения группы «Инвестиционный Капитал Украина» Александр Вальчишен.

Он отметил, что на аукционе по продаже ОВГЗ 7 августа Минфин доказал свою способность решать задачи в сложных рыночных условиях «путем принятия головоломных решений».

По словам эксперта, на сегодня внутренний финансовый рынок зажат в тисках монетарной политики НБУ, которая, очевидно, направлена на удержание той финансовой стабильности, которая с точки зрения властей больше подходит под текущие политико-экономические реалии.

«Ставки на вторичном рынке ОВГЗ удерживаются на высоком уровне, поэтому ожидания участников рынка по поводу успешности аукциона для Минфина были пессимистическими», - сообщил А.Вальчишен.

И все же, несмотря на прогнозы экспертов, первичный рынок внутренних госзаимствований после короткого отпуска, вызванного размещением Украиной евробондов на 2 млрд долл., вновь ожил благодаря спросу на 5-летние ОВГЗ при средневзвешенной доходности размещения 14,18% годовых. Минфин смог привлечь три заявки на размещение ОВГЗ с погашением в мае 2017 года с диапазон ставок 14,0-14,3%. Спрос на ОВГЗ с погашением в мае 2019 года, как и ожидалось, отсутствовал.

«Залогом успеха для заимствований Минфина скорей оказалось то, что в хитросплетениях сегодняшней финансовой ситуации властям удалось найти ресурс, скорей всего, среди государственных банков. Тем более, что НБУ в последние три дня возобновил выкуп ОВГЗ у держателей-резидентов на сумму 1,6 млрд грн», - считает А.Вальчишен.

Также он отметил, что аукцион 7 августа показал, что правительство предпочитает рефинансировать свой долг, подлежащий уплате, нежели расходовать «закрома».

«Логично предположить, что на предстоящих аукционах в течение августа Минфин попытается рефинансировать и те объемы ОВГЗ, которые подлежат к уплате. Тем более, что среди этих облигаций, скорей всего, превалируют те, что находятся в портфелях «близких» Минфину держателей», - говорит А.Вальчишен.

Как сообщал УНИАН, Минфин привлек в госбюджет от продажи на аукционе во вторник, 7 августа пятилетних ОВГЗ 267,758 млн грн. Средневзвешенная доходность бумаг составила 14,18%. Минфин удовлетворил все три заявки, которые были поданы на покупку бумаг.

На семилетние бумаги, которые также предлагались к продаже на аукционе, спроса не было.

Также Минфин заявил, что в августе не намерен размещать индексированные и номинированные в иностранной валюте ОВГЗ, а будет предлагать рынку исключительно гривневые бумаги со сроком обращения 5 и 7 лет.

Намерения приостановить продажу валютных ОВГЗ обнародованы после того, как Минфину удалось удовлетворить потребность в валютных ресурсах за счет размещения 18 июля еврооблигаций на 2 млрд долл.

Министерство также заявляло о планах начать с осени т.г. выпуск для населения казначейских обязательств, номинированных в иностранной валюте.

По данным Государственной казначейской службы, от продажи правительственных бумаг в январе-июле в бюджет удалось привлечь 65,475 млрд грн, в т.ч. за счет продажи ОВГЗ — 49,489 млрд грн, еврооблигаций — 15,986 млрд грн.