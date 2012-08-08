Польша в июле увеличили валютные резервы до 102,3 млрд долларов

Варшава. Польша на конец прошлого месяца увеличила свои валютные резервы до 102,3 млрд долларов с 101,4 млрд долларов в предыдущем месяце, что, однако, на около 500 млн долларов меньше максимальных значений текущего года.

По данным польского Нацбанка (NBP), которыми располагает УНИАН, валютные резервы в перерасчете на евро на конец прошлого месяца достигли своего максимального значения за всю историю - 83,5 млрд евро.

"Это на около 2,8 млрд евро больше, чем в июне и на около 8,7 млрд евро больше, чем в марте текущего года", - отметил NBP.

В долларовом эквиваленте польские валютные резервы достигли своего самого большого значения в апреле прошлого года на уровне почти 112 млрд долларов.

По данным NBP, более 85% резервов вложены в разного рода международные финансовые инструменты.

Польский центробанк на конец прошлого года владел в своих резервах монетарным золотом за около 5,4 млрд долларов, что на 600 млн долларов меньше максимальной его стоимости, зафиксированной в августе прошлого года.

Как сообщал УНИАН, валютные резервы Польши к 2004 году, когда страна присоединилась к Евросоюзу, выросли до 34,2 млрд долларов с 4,3 млрд долларов в 1993 году.

Cправка УНИАН. По данным МВФ, в прошлом году Польша заняла по номинальному ВВП, составившему почти 514 млрд долларов, 22 место в мире, а с учетом населения - 50 место с около 13,5 тыс. долларов на каждого ее жителя.