Эксперт не исключает инфляцию в августе на уровне 1%

По итогам августа в Украине возможна инфляция на уровне 1%, сообщила в комментарии агентству УНИАН эксперт информационно-аналитического центра FOREX CLUB в Украине Мария Сальникова.

«Мы ожидаем, что в августе в Украине уровень дефляции снизится, а может и произойдет незначительная инфляция в рамках 1%», - сказала эксперт.

По ее словам, ускорению инфляции в текущем месяце будет способствовать в первую очередь сезонный фактор, когда повышается стоимость транспортных услуг за счет повышения цен на железнодорожный транспорт, а также традиционно с августа начинают комплексно повышать цены на услуги ЖКХ. «То есть, мы предполагаем, что в этом месяце произойдет повышение цен на оплату коммунальных услуг и воду», - сообщила М.Сальникова.

Комментируя июльский показатель индекса потребительских цен (ИПЦ), она отметила, что дефляция в июле - явление вполне закономерное.

«Исторически в этом месяце снижаются цены на продукты питания, одежду, обувь, а также замедляются темпы роста цен на услуги ЖКХ и транспортные услуги», - сказала М.Сальникова.

Она напомнила, что в прошлом месяце цены на продукты питания снизились на 0,5%, что произошло, в основном, за счет снижения стоимости фруктов на 1,6% и овощей на 5,6%, также подешевели хлебобулочные и молочные изделия. Стоимость одежды и обуви снизилась на 0,4%, а расходы на транспорт сократились на 0,3%. Темпы роста цен на услуги ЖКХ остались неизменными.

Как сообщал УНИАН, в Украине в июле 2012 года по сравнению с июнем 2012 года потребительские цены снизились на 0,2%, против июля 2011 года — на 0,1%.

Инфляция в январе-июле 2012 года против соответствующего периода 2011 года составила 1%, с начала 2012 г. (июль 2012 года к декабрю 2011 года) – дефляция 0,1%.

В апреле Международный валютный фонд улучшил прогноз инфляции в Украине с 8,5% до 7,9% в текущем году (декабрь к декабрю), а позже сообщил о пересмотре прогноза до 7%. Инфляция в 2013 году ожидается на уровне 5,9%.

В середине июля Всемирный банк (ВБ) снизил прогноз инфляции в 2012 году до 6,1% против 9,4% декабрьского прогноза. В 2013 году ВБ ожидает инфляцию в Украине на уровне 9,5% (7,4%), в 2014 году – 5,9% (7,1%).

По прогнозам Standard & Poor's, инфляция в Украине в 2012 году составит 6%.

Справка УНИАН. Государственный бюджет Украины на 2012 год рассчитан исходя из правительственного прогноза инфляции в 7,9%.