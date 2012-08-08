Столичные налоговики увеличили перечисления в сводный бюджет на 28,6%

В январе-июле 2012 года в сводный бюджет поступило 18 млрд грн налогов и сборов, контролируемых Государственной налоговой службой Украины (ГНСУ) в г.Киев, что на 28,6%, или на 4,118 млрд грн, больше, по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ведомства, об этом заявила председатель ГНСУ в г.Киев Ирина Носачева.

Столичные налоговики в январе-июле 2012 года мобилизовали в государственный бюджет 13,228 млрд грн, что на 32% больше, чем в январе-июле прошлого года. В госбюджет дополнительно поступило 3,181 млрд грн.

В частности, более чем на 40% увеличились поступления от налога на прибыль, более чем на 35% вырос уровень поступлений от НДС.

Поступления с налога на доходы физлиц за отчетный период составили 5,97 млрд грн, что на 20%, или на более чем 1 млрд грн, больше, по сравнении с аналогичным периодом в 2011 году.

«В бюджет города Киева с начала года налогоплательщики уплатили

4,736 млрд грн, что более чем на 938 млн грн, или на 25%, больше, по сравнению с прошлым годом», – отметила И.Носачева.

Как сообщал УНИАН, Госналогслужба Украины в январе-июле 2012 года направила в сводный бюджет 161,1 млрд грн налогов и сборов, контролируемых ведомством, что на 9%, или на 13,3 млрд грн, больше по сравнению с аналогичным периодом 2011 года.

В частности, за 7 месяцев в общий фонд госбюджета поступило 113,1 млрд грн — на 5,5%, или на 5,9 млрд грн, больше, чем в январе-июле 2011 года. Поступления в местные бюджеты возросли на 18,2%, или на 7,4 млрд грн, по сравнению с 7 месяцами 2011 года - до 48 млрд грн.

Возмещение НДС за январь-июль 2012 года возросло на 6%, или на 1,5 млрд грн, по сравнению с январем-июлем 2011 года — до 26,9 млрд грн.