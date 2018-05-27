«Зеленым» под матрасом придумали конкурента

В условиях растущей неопределенности относительно перспектив курса гривни в преддверии парламентский выборов правительство старается минимизировать риски оседания больших объемов валюты у населения, предложив украинцам взамен «зеленых» новый инвестиционный инструмент. Согласно принятому Верховной Радой и подписанному Президентом закону (№ 10630), предоставляется возможность эмиссии казначейских обязательств в иностранной валюте. Эксперты достаточно скептически относятся к подобной инициативе власти.

Но как бы к новшеству они не относились, а первый выпуск казначейских обязательств планируется провести уже в конце сентября - начале октября. По словам директора генерального департамента банковского надзора Национального банка Алексея Ткаченко, первичное размещение бумаг будет проводить Ощадбанк, который также станет осуществлять их двустороннюю котировку как на продажу, так и покупку. В НБУ заверили, что цена досрочного обратного выкупа КО может отличаться от цены продажи максимум на 1%.

Безусловно, основным фактором, определяющим желание или нежелание украинцев инвестировать свои валютные сбережения в новый инструмент, будет его доходность, которая, как минимум, должна находиться выше уровня ставок по валютным депозитам банков.

«Чтобы данный актив был востребован, необходимо, в первую очередь, чтобы доходность по нему была сопоставима с доходностью банковского депозита в долларах США. Сейчас в среднем данный показатель составляет 7,73%. Поэтому, если доходность по валютным казначейским обязательствам будет меньше этого уровня, то они будут непривлекательными. Чтобы стать привлекательными, эти ценные бумаги должны давать 8% годовых», - отмечает руководитель информационно-аналитического центра FOREX CLUB в Украине Николай Ивченко.

В Нацбанке прогнозируют доходность КО на уровне 8-10% годовых. При этом, согласно поправкам в Налоговый кодекс, данный инвестдоход освобождается от налогообложения.

Помимо высокой доходности для обеспечения спроса на казначейские обязательства должен быть предусмотрен удобный и понятный потенциальному инвестору порядок их обращения.

По словам аналитика «Эрсте Банка» Марьяна Заблоцкого, облигация номиналом 1 тыс. долларов США на предъявителя в документарной форме может стать очень популярной для использования в наличном обороте валюты. В тоже время, введение облигаций в бездокументарной форме будет иметь такую же процедуру, как и открытие депозита в банке, чем они будут менее интересными для населения.

***Номинал выпускаемых Минфином казначейских обязательств, по данным НБУ, составит 500 долларов США. Ценные бумаги будут безыменными, выпущенными в документарной форме со сроком обращения 2 года. Купонный доход будет выплачиваться раз в полгода.

Еще один немаловажный вопрос – гарантированность возможности вернуть инвестированные средства. Заблоцкий подчеркивает, что казначейские обязательства будут составлять конкуренцию депозитам, в первую очередь, государственных банков. «Все депозиты, к примеру, Ощадбанка, имеют государственную гарантию возврата вкладов, то есть, казначейские обязательства не отличаются большей надежностью», - сказал эксперт.

Кроме этого, он обращает внимание, что депозит в банке, согласно Гражданскому кодексу, можно забрать в любой момент без потери номинальной суммы вклада, а казначейское обязательство можно продать только по рыночной цене, то есть, может быть не полное возвращение суммы.

Также стоит обратить внимание на то, что при распространении казначейских обязательств коммерческие банки окажутся перед выбором - привлечь деньги на депозит, или в госбюджет.

Все еще низкое доверие населения к банковской системе, да и к государственным органам, а также отсутствие явных преимуществ казначейских обязательств перед традиционным депозитом, скорее всего, определят низкий спрос на новый инструмент Минфина. Тут рекламная и разъяснительные компании не были бы лишними.

По словам аналитика инвестиционной компании Concorde Capital Виталия Ваврищука, у Минфина могут возникнуть трудности с размещением казначейских обязательств из-за низкой финансовой культуры населения. Таким образом, инвестировать в новый инструмент будут в основном финансово подкованные украинцы.

«Вряд ли инструмент станет массовым, казначейские облигации будет сложно распространять среди населения. Этот инструмент сбережения сложнее для понимания, нежели депозитные вклады. Думаю, он будет интересен только людям с крупными сбережениями, которые активно управляют своим портфелем», - сказал он.

По мнению Ивченко, привлечение Минфином значительных сумм валюты от размещения казначейских обязательств маловероятно. Скорее всего, процесс их внедрения будет постепенным. «До конца года с помощью этих ценных бумаг удастся привлечь не более 300-400 млн. долларов США», - считает он.

Альтернативным сценарием привлечения валюты у населения, как отмечает Ивченко, может стать участие данного капитала в приватизации привлекательных государственных объектов, а «таким шагом мы бы решили сразу несколько проблем. Во-первых, привлекли бы средства населения в валюте в бюджет. Во-вторых, создали бы новую прослойку собственников. Остается только найти привлекательные объекты для приватизации».

Время покажет, жизнеспособна ли идея власти. Так или иначе, а над привлекательностью этих ценных бумаг ей придется поработать.

Алексей Савченко (УНИАН)